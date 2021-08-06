تراند الفن: لا تشرب الشاي بعد الغذاء مباشرة.. 7 عادات خاطئة تؤثر على صحتنا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 05:10 مساءً - كتبت- نور جمال

لا يكفي تناول الطعام الصحي ومراقبة السعرات الحرارية التي تتناولها، ما تفعله فورًا بعد الوجبة مهم بنفس القدر.

بينما سمعنا جميعًا وقرأنا عن فوائد المشي بعد الوجبة لمساعدتك على تحسين الجهاز الهضمي والمساعدة أيضًا في البقاء نشيطًا، إلا أن هناك بعض الأعمال التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحتنا، إليك 7 عادات خطيرة يجب تجنبها بأي ثمن بعد تناول الوجبة، وذلك وفقا لما ورد في موقع “onlymyhealth”.

– فواكه بدلا من الحلويات:

تأكل فاكهة بدلاً من حلوى مليئة بالسكر لإشباع رغبتك في تناول شيء حلو والشعور بالسعادة لاتخاذ خيار صحي، لكنها ليست طريقة مثالية لإنهاء الوجبة، سوف تتعثر الألياف الموجودة في الفاكهة مع الأطعمة الأخرى وتستغرق وقتًا طويلاً للهضم، وهذا قد يسبب عدم الراحة في المعدة وحتى انتفاخ البطن، يجب تناول الفاكهة قبل الوجبات أو بعد ساعة على الأقل من الوجبة.

– التدخين:

تشير الدراسات إلى أن التدخين بعد الوجبة يصبح أكثر خطورة على جسمك، سيجارة واحدة بعد الأكل تصل إلى 10 سيجارة.

– تنظيف أسنانك بالفرشاة:

عادة جيدة قبل النوم ولكن بعد الأكل مباشرة ليست فكرة رائعة، التنظيف بالفرشاة بعد الأكل سيزيل طبقة المينا على الأسنان، ما يترك أسنانك عرضة للتلف، يجب أن تنتظر لمدة 30 دقيقة إلى 1 ساعة على الأقل بعد الوجبة قبل فركها.

– شرب الشاي:

اعتاد الكثير منا على شرب الشاي بعد الأكل، ويجادل الكثيرون بأن الشاي الأسود أفضل، والحقيقة هي أن حمض التانيك الموجود في أوراق الشاي يمنع الامتصاص السليم للبروتين والحديد من الطعام، ما قد يشكل مخاطر صحية خطيرة على المدى الطويل.

– النوم:

بعد تناول وجبة جيدة ومرضية، ستشعر أن أخذ قيلولة هو أفضل شيء تفعله، لكن امنع نفسك من ذلك، سيمنع النوم جسمك من هضم طعامك واستهلاك السعرات الحرارية التي تناولتها، ستشعر بالانتفاخ وتطور مشكلة في الجهاز الهضمي.

– الاستحمام:

بعد تناول وجبة ساخنة، قد تبدو فكرة الاستحمام بالماء الساخن مغرية، قد يبدو حوض الاستحمام أيضًا جذابًا، لكن ابتعد، الاستحمام يزيد من تدفق الدم إلى اليدين أو الساقين ويقلل من تدفق الدم إلى البطن، كما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم مما يعيق عملية الهضم.

– القيادة:

بعد تناول الطعام، يتدفق المزيد من الدم إلى الجهاز الهضمي بينما تقل كمية الدم ما يؤثر على قدرتك على التركيز، والقيادة تحتاج إلى التركيز وقد يكون عدم القدرة على القيام بذلك بعد تناول وجبة مشبعة أمرًا خطيرًا، لذلك لا تضغط على الفور على الطريق الذي أكلته، انتظر لمدة 30 دقيقة على الأقل إلى ساعة واحدة.