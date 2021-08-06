تراند الفن: أماكن التقديم والشروط .. تفاصيل 1500 وظيفة بالسكة الحديد “دبلومات ومعاهد فنية”

كتب – أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حاجتها لـ 1500وظيفة فنية شاغرة تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات وهى ???? فنى إشارات رابع – فنى كهربائي رابع – فنى ميكانيكى رابع – فنى براد رابع – فنى مناورة رابع – فنى مزلقان رابع – فنى صيانه سكة رابع – فنى حركة وبلوك رابع – فنى لحام سكة رابع – مشرف قطار رابع – صراف تذاكر رابع )وذلك حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، الجمعة، إن يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد المقبل وحتى التاسع من سبتمبر المقبل.

و حددت السكة الحديد، شروط التقديم للمسابقة ، وجاءت كالتالي:

– لا يقل عن 18 عام و لا يزيد عن 30 عام

الحاصلين على دبلوم صناعي ( 3: 5 سنوات) ، معهد الفني الصناعي

– التمتع بلياقة بدنية وصحية

– سداد 250 جنيه (حوالة بريدية) باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر

– لا يقل المجموع عن 65%

لمزيد من التفاصيل عن الشروط و أماكن التقديم :