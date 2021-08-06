تراند الفن: أماكن التقديم والشروط .. تفاصيل 1500 وظيفة بالسكة الحديد “دبلومات ومعاهد فنية”

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 05:10 مساءً - أدمن 41 دقيقة مضت أخبار مصر 14 زيارة
كتب – أسامة علي:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حاجتها لـ 1500وظيفة فنية شاغرة تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات وهى ???? فنى إشارات رابع – فنى كهربائي رابع – فنى ميكانيكى رابع – فنى براد رابع – فنى مناورة رابع – فنى مزلقان رابع – فنى صيانه سكة رابع – فنى حركة وبلوك رابع – فنى لحام سكة رابع – مشرف قطار رابع – صراف تذاكر رابع )وذلك حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة.
وقالت الهيئة، في بيان لها، الجمعة، إن يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد المقبل وحتى التاسع من سبتمبر المقبل.
و حددت السكة الحديد، شروط التقديم للمسابقة ، وجاءت كالتالي:
– لا يقل عن 18 عام و لا يزيد عن 30 عام
الحاصلين على دبلوم صناعي ( 3: 5 سنوات) ، معهد الفني الصناعي
– التمتع بلياقة بدنية وصحية
– سداد 250 جنيه (حوالة بريدية) باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر
– لا يقل المجموع عن 65%
لمزيد من التفاصيل عن الشروط و أماكن التقديم :
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