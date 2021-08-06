تراند الفن: بسبب عدم انتشار المحطات.. رئيس فولكس فاجن ينتقد أداء “أيونتي” لشحن السيارات الكهربائية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 05:10 مساءً - برلين – (د ب أ):

انتقد هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لمجموعة “فولكس فاجن” الألمانية لصناعة السيارات، شبكة “أيونيتي”، المشروع المشترك لشحن السيارات الكهربائية في أوروبا بين فولكسفاجن وبي إم دبليو ودايملر وفورد، بسبب التجربة المؤسفة التي عاشها أثناء قيادته لسيارة “أي دي 3” وهو في طريقه لقضاء عطلة صيفية في إيطاليا.

وقال ديس على منصة “لينكد إن” أمس الخميس، إنه واجه صعوبة من أجل إيجاد قابس كهرباء لشحن سيارته أثناء عبوره بممر برينر، الذي يربط النمسا بإيطاليا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن قائلا إنه ظل يقود سيارته إلى مدينة ترينتو الواقعة شمال إيطاليا، قبل أن يصل نقطة شحن أيونتي التي وجدها في المدينة.

وتابع ديس قائلا “لا يوجد حمام، ولا مكان لاحتساء القهوة، نقطة شحن معطلة، حقا إنها حالة مؤسفة”.

وأطلقت شركات فولكسفاجن وبي.إم.دبليو ودايلمر وفورد مشروع “أيونتي” لشحن السيارات الكهربائية في أوروبا ردا على إطلاق شركة “تسلا” الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية شبكة”سوبرتشارجر”، لكن انتقادات ديس تمثل أحدث صدمة من أحد مساهميها.

وقالت زيلكه باجشيك، رئيسة قسم التسويق في مجموعة فولكس فاجن، العام الماضي إن أسعار شحن شبكة أيونتي مرتفعة للغاية.

وكان ماركوس دوسمان، رئيس شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات، قال في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات في يناير إن الشركة تدرس إنشاء بنيتها التحتية الخاصة بالشحن في المدن الكبرى.

ويعكس الاستياء من شبكة “أيونتي” للشحن وجهة نظر صانعي السيارات الألمان بأن البنية التحتية للشحن تظل حلقة ضعيفة في جهودهم للحاق بشركة تسلا الأمريكية.

وبعد أن تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية ثلاث مرات في أوروبا العام الماضي، تخشى الشركات من أن الطوابير الطويلة عند نقاط الشحن قد تؤخر المشترين المحتملين.

ولم تكن المتحدثة باسم شركة أيونتي متاحة للتعليق على منشور رئيس شركة فولكس فاجن بشأن تجربته المؤسفة للقيادة أثناء قضائه عطلته الصيفية.