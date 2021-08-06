تراند الفن: رئيس الوزراء اللبناني المكلف: عملية تأليف الحكومة أصبحت في خواتيمها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 05:10 مساءً - بيروت – (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي إن أمور تأليف الحكومة أصبحت في خواتيمها.

وأضاف ميقاتي في تصريح مقتضب عقب لقاءه اليوم /الجمعة/ بالرئيس اللبناني ميشال عون أنه إذا اتخذا قرارا بعدم المداورة سيكون بمعظم الحقائب.

ولم يحدد ميقاتي موعدا للقاء المقبل بينه وبين رئيس الجمهورية لاستمرار المفاوضات، مؤكدا أنه سيكون هناك اتصال بينهما لتحديد موعد للقاء آخر.

ورفض ميقاتي الإدلاء بأي معلومات تتعلق بالتشكيل، قائلا إن الصمت أبلغ الكلام، موضحا أنه كان هناك حيز من الحديث عما حصل في الجنوب متمنيا أن تهدأ الأوضاع هناك، موجها التحية للجيش على الدور الذي يقوم به، وللقوات الدولية الموجودة بالجنوب.

وأضاف أن الرئيس عون يتابع ما يحدث على الحدود الجنوبية داعيا للتهدئة.

واستقبل الرئيس اللبناني عون رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي اليوم للمرة السادسة منذ الاستشارات النيابية الملزمة في 26 يوليو الماضي.