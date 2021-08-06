تراند الفن: بنتلي تكشف عن نسخة هجينة من أيقونتها Bentayga بسعر يتخطى ثلاثة ملايين جنيه.. صور

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 05:10 مساءً - لندن – (د ب أ):
أطلقت شركة بنتلي عملاق صناعة السيارات الفاخرة الموديل الهجين من أيقونتها Bentayga، التي تنتمي لفئة موديلات الطرق الوعرة الكبيرة، بسعر يبدأ من 197 ألف و800 يورو أى ما يعادل 3.416.000 جنيه تقريبًا
وأوضحت الشركة البريطانية أن النسخة الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين Plug-In يتألف من محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 سعة 3 لتر وبقوة 250 كيلووات/340 حصان، مع آخر كهربائي بقوة 94 كيلووات/128 حصان.
ويعتمد النظام الهجين على بطارية سعة 4ر17 كيلووات ساعة، والتي تتيح الوصول إلى مدى سير يبلغ 40 كلم والانطلاق بسرعة قصوى تبلغ 135 كلم/س بالدفع الكهربائي الخالص.
وبتضافر جهود المحركين معا تصل السرعة القصوى للسيارة الهجين إلى 254 كلم/س، في حين يبلغ معدل استهلاك الوقود 4ر3 لتر/100 كلم.
وعلى الصعيد الشكلي، تم إجراء تحديثات على الكشافات والمصابيح الخلفية، إلى جانب توسيع باقة التجهيزات ونظام ملتيميديا حديث.
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