تراند الفن: “كنت استحق الصعود للنهائي”.. أول تعليق من جيانا فاروق بعد الفوز ببرونزية الكاراتيه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 05:10 مساءً - القاهرة – مصراوي:

الت البطلة المصرية جيانا فاروق إنها كانت تستحق الوصول إلي نهائي وزن 61 كجم في أولمبياد طوكيو 2020 واللعب على الميدالية الذهبية بدلاً من البرونزية.

وتُوجت جيانا فاروق بالميدالية البرونزية لمنافسات الكاراتيه بعد خسارة مباراة الدور نصف النهائي أمام الصينية يين شياويان بالترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

وأضافت جيانا في تصريحات تليفزيونية ” فعلت ما عليَ كنت متأكدة من أحقيتي بالفوز بمباراة نصف النهائي ولكن قرار الحكام جاء مخالفاً وفي النهاية هو قرار لا يمكن تغييره “.

وفسرت “ضغطت على الصينية يين شياويان وحصلت على إنذار في أخر 15 ثانية وضاع أفضلتيها وخلال سير المباراة كنت أبادر بالهجوم حتى النقطة التي حصلت عليها كانت رد فعل لهجمة بدأتها “.

وأكملت ” سير المباراة حسب قواعد اللعبة كان في صالحي ولكن الحكام رجحوا كفة بطلة الصين”.

وأنهت ” الميدالية تتويج لمسيرة 21 من المجهود والتضحيات في رياضة الكاراتيه من أجل الوصول لهذا الحلم”.

وصعدت فاروق للمربع الذهبي باحتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط.

وحققت النجمة المصرية ثلاث انتصارات على التوالي في أول ثلاث جولات بعدما فازت في بداية مشوارها على نظيرتها البيروفية ألكسندرا جراندي بنتيجة (2-0)، قبل أن تفوز على بطلة أوكرانيا أنيتا سيروجينا بنتيجة (2-1) والمغربية ابتسام ساديني (5-0)، ثم خسرت أمام الصربية جوفانا بريكوفيتش.