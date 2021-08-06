تراند الفن: تتويج جيانا فاروق بالميدالية البرونزية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 05:10 مساءً - كتب – سيد عمر:
تٌوجت بطلة مصر جيانا فاروق بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه وزن 61 كجم، بأولمبياد طوكيو 2020.
وكانت فاروق خسرت في نصف النهائي أمام البطلة الصينية يين شياويان بعد التعادل في المباراة (1-1)، لكن قرار الحكام منح الصينية الفوز حيث صوت لها 3 حكام، بينما منح حكمين صوتهما لبطلة مصر.
وقد اعتذرت جيانا فاروق لمدربها بعد الخسارة قائلة: ” أنا اسفة.. كان نفسي أجيب ذهب”
لتضمن جيانا فاروق الميدالية البرونزية دون لعبة مباراة تحديد المركز الثالث، الذي يمنح للخاسرين من نصف النهائي.
وكانت جيانا قد صعدت للمربع الذهبي بعد إحتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية ب6 نقاط.
وباتت ميدالية جيانا فاروق هي الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الكاراتيه، التي تتواجد في الأولمبياد لأول مرة تاريخيا، لتصبح أول رياضي مصري في فئتي الرجال والسيدات يحصد ميدالية في منافسات الكاراتيه الأولمبية.
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