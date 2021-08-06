تراند الفن: بالصور| وائل كفوري ونانسي عجرم يشعلان حفلهما في جدة سوبر دوم بالسعودية

كتبت- منى الموجي:

التقى الفنان وائل كفوري، أمس الخميس 5 أغسطس، بجمهوره في المملكة العربية السعودية، وأحيا حفلًا ساهرًا في جدة سوبر دوم، بمشاركة الفنانة نانسي عجرم.

الحفل أقيم برعاية هيئة الترفيه وعلى رأسها المستشار تركي آل شيخ، واستقبل الجمهور نانسي بحفاوة كبيرة بمجرد ظهورها على المسرح، وقاموا بترديد الأغاني معها.

وزاد حماس الجمهور مع صعود كفوري على المسرح، وتفاعلوا مع أغانيه القديمة والجديدة التي قدمها ضمن برنامج الحفل، على مدار ساعة.