تراند الفن: “زيها مين” لمحمد حماقي تتجاوز المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 05:10 مساءً - أدمن ‏49 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 18 زيارة

كتبت- منى الموجي: نجحت أغنية الفنان محمد حماقي “زيها مين” أولى أغاني ألبومه الجديد “فاتني”، في تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، إذ حققت في أقل من 24 ساعة مليونا و482 ألف مشاهدة على موقع “يوتيوب”. وكانت شركة Sony Music Entertainment Middle East أطلقت أغنية “زيها مين”، بالتعاون المشترك مع شركة Craft Media. “زيها مين” كلمات وألحان عزيز الشافعي، وقال Mike Fairburn المدير العام لـ Sony Music، إن حماقي هو ملك موسيقى البوب، ويسعدنا العمل مع هذا النجم وفريقه الرائع في Craft Media، لدينا بعض الخطط الكبيرة هذا الصيف فترقبوها، “زيها مين” هي مجرد البداية.

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