تراند الفن: الداخلية تُنهي استعداداتها لتأمين نقل مركب الملك خوفو للمتحف المصري الكبير

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب- علاء عمران:

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين عملية نقل مركب الملك خوفو إلى المتحف المصري الكبير

من خلال إجراءات مكثفة لتأمين خط سيره بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث.

وتقرر التحرك من داخل المنطقة الأثرية بالهرم لبوابة الخروج بطريق الفيوم اليوم الجمعة الموافق 6 الجاري من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السابعة والنصف.. ثم البدء في التحرك خروجا من المنطقة الأثرية في تمام الساعة التاسعة والنصف في اتجاه المتحف المصري الكبير..

الأمر الذي يستلزم تنفيذ بعض التحويلات المرورية بنطاق الإدارة العامة للمرور، وذلك على النحو التالي:-

التحويلة الأولى:- للقادم من الفيوم ومتجه إلى ميدان الرماية يسلك نفق أسفل طريق الواحات فيمينا المطلع المؤدي اتجاه طريق الواحات فيمينا مطلع الطريق الدائري اتجاه المريوطية والاستمرار في السير اتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبيني للوصول لمناطق ميدان الرماية.

التحويلة الثانية:- للقادم من طريق الإسكندرية الصحراوي ومتجه إلى ميدان الرماية يتم الصعود لمطلع الطريق الدائري من مناطق كيلو 4.5 والاستمرار بالسير والنزول اتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبيني واستكمال السير والدخول لوصلة المريوطية فالمنزل المؤدي إلى شارع البحر الأعظم وصولاً لميدان الرماية.

التحويلة الثالثة:- للقادم من أعلى الزراعي ووصلة المريوطية من أعلى الدائري ويرغب في النزول يسارا اتجاه ميدان الرماية يسلك المنزل المؤدي اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي والدوران والعودة من المأموى الأوسط لفندق الواحة اتجاه الدائري والصعود من المطلع الأول للطريق الدائري والنزول اتجاه منزل المنصورية أو اللبيني اتجاه ميدان الرماية.

ويأتي ذلك في إطار تأمين عملية نقل مركب الملك خوفو “مركب الشمس” من المنطقة الأثرية بالهرم إلى المتحف المصري الكبير.