تراند الفن: تحسن حالة الفنان صلاح عبدالله.. يستعد لمغادرة المستشفى

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتبت- منى الموجي:

يتواجد الفنان صلاح عبدالله في المستشفى، بعد مروره بأزمة صحية قبل يومين، استدعت إجرائه قسطرة في القلب.

وتشهد حالة عبدالله تحسنا كبيرا، إذ يستعد لمغادرة المستشفى، واستكمال علاجه في البيت، والحصول على فترة راحة قصيرة، يعود بعدها لاستئناف تصوير الأعمال الفنية المتُعاقد عليها.

وكانت دنيا كتبت في الساعات الأولى من صباح اليوم، منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”، كشفت خلاله عن حالة والدها الصحية، جاء فيه “سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله”.

وتابعت “أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل، أول امبارح بليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى، واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت، ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير”.

وأضافت دنيا “وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة وبإذن الله نخرج من المستشفى بكره، والدكاترة طمنونا انه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله، دعواتكم لصاصا ابو قلب طيب”.

جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله يشارك كضيف شرف في فيلم “الإنس والنمس” قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي، واستقبلته دور العرض السينمائي أول أمس الأربعاء.