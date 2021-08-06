تراند الفن: بالصور.. استعدادات المنتخب الوطني للمبتورين لأمم أفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتبت – منة عمر:

بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم للمبتورين، استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام فعاليتها في تنزانيا أواخر شهر نوفمبر المقبل.

وتعد تلك المشاركة هي الأولى للمنتخب المصري في المحافل الدولية بعد اعتماد اللعبة رسميا من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية.

وضمت قائمة المنتخب الوطني 25 لاعبًا يقودهم فنيا أسامة حسن الذي أكد أن الفريق سيسعى لتحقيق أول بطولة لمصر في أول مشاركة رسمية.

من جانبه، قال محمود عبده الشهير بـ”الراقص بالعكاز” والمحترف بنادي بلدية إزمير التركي، إن الفريق لن يذهب للتمثيل المشرف ويستهدف التتويج باللقب.

وفي سياق متصل، أكد سيف سلامة حارس مرمى منتخب مصر ونادي بيراميدز، أن حراسة مرمى المنتخب في أمان وسنعمل على تقديم أداء مميز أمام باقي المنتخبات.

من جانبه، أكد خالد عبدالحفيظ المدير التنفيذي للجنة كرة القدم للمبتورين، أن اللجنة تعد المنتخب بتوفير مناخ جيد للاستعداد الجيد والقوي للبطولة من خلال معسكرات مغلقة قبل السفر لتنزانيا.