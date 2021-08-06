تراند الفن: وزير الداخلية يهنئ السيسي وكبار مسؤولي الدولة ورجال الشرطة بالعام الهجري الجديد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب – علاء عمران:

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برقية تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وجاء نص البرقية كالتالي.. يطيب لي وهيئة الشرطة ونحن نتهيأ لاستقبال العام الهجري الجديد 1443 هـ أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني سائلين الله تعالى أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد .. إن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروسا عظيمة نستلهم منها إرادة الصمود والإيمان والتضحية لتحقيق أهداف رسالتنا النبيلة في حماية مصر وأبناءها والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها في قادم الأيام ومستقبل التحديات.

حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها .. ووفق خُطاكم لتحقيق المزيد من النمو والتنمية والرخاء .. إنه تعالى على كل شيئا قدير.

كما بعث الوزير برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي – رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية.

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية وزملائهم في مأموريات حفظ السلام

وجاء بها :- يَسرني مع إشراقة العام الهجري الجديد 1443 هـ أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بأصدق التهاني وأطيب الأماني.

إننا نستلهم الأسوة والقدوة من صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم في هجرته الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أجل إرساء القيم السامية وإعلاء المبادئ النبيلة التي تُعد في حقيقتها وغايتها أمنا وسلاما للبشرية على مر العصور.

حفظ الله مصر .. ووفقنا لخدمة شعبها العظيم وتحقيق المزيد من التقدم والتنمية .. وكل عام وأنتم جميعا بخير.