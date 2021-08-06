تراند الفن: جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الشاعر حسن رياض

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 04:10 مساءً - أدمن 19 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة
كتبت- منى الموجي:
نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين “الساسيرو”، ببالغ الحزن الشاعر حسن رياض، الذي وافته المنية منذ ساعات، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بعشرات الأغاني.
وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
قدم حسن رياض عدد من الأغاني الشهيرة منها “النواصي” و”برج حمام” للفنان محمد منير، و”من غير ما تتكلمي” و”اللي اشترى” و”في عينيكي الضي” للفنان علي الحجار، و”الخيالة” للفنانة الجزائرية أمل وهبي والشيخ متقال، و”بتاخدني عيونك” و”ضميني” للفنان طارق فؤاد و”مالك بيه” للفنانة سيمون و”عبدالرحيم القناوي” للفنان عصام كاريكا.
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