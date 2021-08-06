تراند الفن: على قد الإيد| 5 سيارات مستعملة يمكنك شرائها بسعر أقل من 45 ألف

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 04:10 مساءً - أدمن ‏38 دقيقة مضت سيارات 12 زيارة

كتب – محمد جمال: يبحث قطاع كبير من زبائن سوق السيارات عن امتلاك سيارة مستعملة متوسطة السعر توفر الحد الأدنى من الرفاهية وتتناسب في الوقت ذاته مع أوضاعهم الاقتصادية. وبالرغم من الارتفاعات غير المسبوقة بأسعار جميع السيارات وبخاصة المستوردة، يبقى هناك بعض السيارات التي تنتمي لعلامات تجارية عريقة يمكن اقتنائها بأسعار مناسبة، وذلك مقارنة بأسعار السيارات الجديدة. تجدُر الإشارة إلى أن قانون العرض والطلب وحالة السيارة الفنية والكماليات تتحكم في ارتفاع أو انخفاض سعرها. ويرصد التقرير التالي 5 سيارات متاحة للبيع في الأسواق الإلكترونية بسعر يبدأ من 10.000 جنيه. ومن خلال الصفحات التالية يمكنك التعرف على الـ 5 سيارات المستعملة:

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