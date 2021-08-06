تراند الفن: كيف تحمي تابلوه السيارة من التشققات؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب – محمد جمال:

مع ارتفاع درجات الحرارة بشدة في فصل الصيف تتأثر العديد من أجزاء السيارة الهامة بالسلب، ومن أبرز هذه الأجزاء هو طبلون السيارة، حيث تتسبب أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجات الحرارة إلى حدوث تشققات به، وهو ما يشوه الشكل الجمالي لمقصورة السيارة، وبالتالي تفقد الكثير من قيمتها عند البيع.

ومن خلال السطور التالية يمكنك التعرف على أبرز النصائح لحماية تابلوه السيارة من الإصابة للتشققات خاصة خلال فصل الصيف:

ركن السيارة بعيدًا عن الشمس

قم بركن السيارة دائماً فقط في الأماكن المظللة وعدم تركها أسفل أشعة الشمس القوية خاصة خلال فصل الصيف

وضع عواكس لأشعة الشمس

إذا اضطررت لركن السيارة تحت الشمس عليك بوضع عواكس لأشعة الشمس على الزجاج، حيث تساعد هذه العواكس على منع تسرب أشعة الشمس لداخل السيارة، ومن ثم لا تصل الأشعة والحرارة إلى طبلون السيارة.

وضع السيارة عكس اتجاه الشمس

يُفضل وضع مقدمة السيارة بعكس اتجاه الشمس، لأنه في هذه الحالة لن يتعرض الطبلون للأشعة بشكل مباشر.

فتح نوافذ السيارة قليلًا

ينصح بترك جزء من النوافذ الأمامية والخلفية للسيارة مفتوحة قليلاً بقدر حوالي 2 سنتم، وهو ما يساهم في التقليل من درجة الحرارة الداخلية للسيارة وإخراج الحرارة المرتفعة بقدر كبير.

الحفاظ على نظافة التابلوه

حافظ على نظافة تابلوه من الأتربة والشوائب والسوائل التي قد تُسكب عليه.

مسح التابلوه بالزيوت

قم بمسح طبلون السيارة في المساء بالقليل من الزيوت المرطبة.

تجنب القيادة أثناء الموجة الحارة

حاول قدر الإمكان تجنب القيادة في الأوقات المشمسة الحارة للحفاظ على طبلون السيارة من التشقق.