تراند الفن: محافظ الجيزة يكلف بإنشاء قاعدة بيانات لإحتياجات المراكز والمدن من المنشآت الخدمية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 04:10 مساءً - أ ش أ

كلف أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن غير المدرجة فى مبادرة “حياه كريمة ” بحصر كافة الإحتياجات من المنشآت التعليمية والصحية والخدمية وشبكات البنية التحتية والمرافق لإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية يتم الإستفادة منها مستقبلاً لإدراجها في خطط العمل المستقبلية لتقديم خدمات أفضل لمواطني القرى بالمراكز والمدن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء المراكز ومديرى المديريات الخدمية لوضع خطة عمل خلال المرحلة المقبلة تعتمد على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ودعم المناطق التى بحاجة الى خدمات.

كما كلف محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذى لمياه الشرب بالتنسيق مع المراكز والمدن برصد الإحتياجات من محطات المياه والصرف الصحي وإعداد خرائط توضيحية وبيانات مدققه لأطوال الشبكات والوصلات لكل منطقة ليكون مرجعاً يتم الاستناد إليه في حال الحاجه إليها.

وأكد المحافظ أن الدولة تعمل على جميع المستويات لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها مع إعطاء أولوية لقرى الريف المصرى في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وإطلاقه لمبادرة حياه كريمة التي ستساهم في رسم البسمة وإحداث تغيير شامل لوجه الريف المصري.

وأطلع محافظ الجيزة من الأجهزة المعنية على نسب تنفيذ مبادرة حياه كريمة بمركزى الصف وأطفيح، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الأعمال قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين من تلك المشروعات.

حضر الاجتماع نائبا المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم وعلاء بدران السكرتير العام ورؤساء مراكز كرداسة وأبو النمرس والعياط والبدرشين والحوامدية والواحات البحرية ومنشأة القناطر وممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات.