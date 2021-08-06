تراند الفن: كورونا اليوم: موجة جديدة تصيب هذه الفئة.. والصحة العالمية تحذر من الخطر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه “كوفيد-19” بحياتنا.

“مصراوي” يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-موجة كورونا الجديدة: العدوى سريعة وتصيب الأصغر سنًا

لاحظ أطباء يعلمون في مستشفيات تستقبل المرضى الجدد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة أن العديد من هذه الحالات هي لأشخاص أصغر من 50 عاما، كما أن حالتهم تتدهور بسرعة مقارنة بالحالات التي كانت تأتي للمستشفيات العام الماضي، بحسب “الحرة”.

ويقول أطباء في الخطوط الأمامية إن العديد من المرضى في العشرينات والثلاثينات من العمر ولم يتلقوا أية لقاحات ضد المرض من قبل “يبدون أنهم أكثر مرضا من المصابين الأصغر سنا خلال العام الماضي وتتدهور حالاتهم بسرعة أكبر”، وفق نيويورك تايمز.

ويشتبه العديد من الأطباء الذين يعالجونهم في أن متحور “دلتا”، الذي يمثل حاليا نحو 80 في المئة من الإصابات الجديدة على مستوى البلاد، ربما يلعب دورا في ذلك.

-الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد البشرية

بعد التحذيرات الأخيرة من انتشار المتحور دلتا في عدد كبير من الدول لا سيما الشرق الأوسط حيث طال 16 دولة حتى اليوم، دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر حول خطر كبير يهدد العالم.

فقد أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أن البشرية الآن في خطر حقيقي بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا على الرغم من نجاح عمليات التطعيم.

وأضاف في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة، أن العالم أحرز تقدما كبيرا في تطوير اللقاحات في وقت قياسي، إلا أنه الآن في خطر حقيقي، حيث جرى تدمير العديد من النجاحات السابقة.

-ابتكار اختبار منزلي بسيط وبسعر زهيد يكشف سلالات كورونا المختلفة

طور باحثون من أمريكا اختبارا منزليا بسيطا وبسعر زهيد، للتأكد من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، أثبت كفاءته في الكشف عن سلالات كورونا المتحورة “ألفا” و”بيتا” و”غاما”.

تقوم فكرة الاختبار الذي طوره باحثون من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبعض مستشفيات في مدينة بوسطن الأمريكية، ويحمل اسم “شيرلوك”، المستوحى عن اسم روايات المحقق البريطاني الشهير “شيرلوك هولمز” حول إجراء اختبار داخل المنزل باستخدام عينة من اللعاب، بحسب موقع جين العلمي.