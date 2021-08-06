تراند الفن: بالفيديو| محمد هنيدي لـ”مصراوي” عن “الإنس والنمس”: “مش هنخوف الناس نقولها بخ”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

قال الفنان محمد هنيدي، إن فترة غيابه عن السينما طوال السنوات الماضية، يعود إلى رغبته في تقديم عمل فني يليق بمقام الجمهور، متمنيًا أن ينال فيلمه الجديد “الإنس والنمس” إعجاب المشاهدين.

وتابع في تصريحات لـ”مصراوي”: “الجمع بين الكوميديا والرعب ليس أمرًا جديدًا، هناك محاولات سبق واقتربت من هذا النوع”، متابعًا “الأمر يحتاج إنتاج جيد ما احنا مش هنخوف الناس نقولها بخ، لازم إخراج على مستوى شريف عرفة، لإن الموضوع كبير مع اللي حاصل في الاسكريبت، وشكل الأشخاص عامل إزاي”.

“الإنس والنمس” قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، سليمان عيد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي في السينما، كان فيلم “عنتر ابن ابن ابن شداد” مع المخرج شريف إسماعيل، وشارك في البطولة درة وباسم سمرة ولطفي لبيب، وعُرض عام 2017.