تراند الفن: الرئيس اللبناني يوجه بتوفير الحاجات الضرورية للمواطنين جراء القصف الإسرائيلي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏4 دقائق مضت عرب وعالم 6 زيارة

بيروت – أ ش أ وجه الرئيس اللبناني ميشال عون بالاهتمام بالمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في القرى والبلدات التي تعرضت للقصف الاسرائيلي تحسبا لأي تصعيد، وتوفير الحاجات الضرورية لهم. وأكدت الرئاسة اللبنانية ، أن عون تابع التطورات التي شهدتها المنطقة الحدودية الجنوبية بعد إطلاق صواريخ باتجاه اسرائيلي، والقصف الإسرائيلي الذي تعرضت له قرى وبلدات حدودية عدة. وتلقى عون تقارير من قيادة الجيش حول ملابسات ما حصل، والإجراءات التي اتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة بالتعاون مع قيادة قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”.

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