تراند الفن: ارتفاع أسعار جميع فئات MG-6 موديل 2021 بمصر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتب – محمد جمال:

أقرت شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصري لعلامة MG الصينية في مصر، زيادة تقدر بـ5 آلاف جنيه بأسعار جميع فئات إم جي 6 سيدان العائلية موديل 2021 الجديدة.

ووفقًا للمعلن من قبل الشركة، أصبح سعر الفئة الأولى من MG 6 الرسمي 293.000 جنيه بدلا من 288.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية وصلت بعد الزيادة إلى 308.000 جنيه، والفئة الثالثة كاملة التجهيز 323.000 جنيه.

تعمل السيارة الجديدة بمحرك توريني سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، بقوة 169 حصان، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوانٍ.

ومن أبرز الكماليات التي زودت بها السيارة، مصابيح “زينون” أمامية و بالإضافة إلى مصابيح “ليد” تعمل أوتوماتيكيا، ومن الداخل حصلت السيارة الجديدة على عجلة قيادة متعددة الوظائف وتكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج التحكم ومخارج تكييف خلفية مع حساسات ركن وكاميرا خلفية ويمكن ضبط وغلق المرايا كهربائيا، ومفتاح زكي لتشغيل السيارة .

كما زودت MG6 بمقاعد كهربائية للسائق يمكن التحكم بها في 6 وضعيات مختلفة ، وزودت مقصورتها بشاشة تحكم لمسية قياس 8 بوصة وكمبيوتر رحلات.

أما عن تجهيزات الأمان في MG6 الجديدة فتتمثل في 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني EBS وفرامل يد إلكترونية ومانع للسرقة ومثبت للسرعة ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

ويصل الضمان على سيارة إم جي 6 إلى 6 سنوات أو 150 ألف كيلومترًا أيهما أقرب.