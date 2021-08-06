تراند الفن: هينيسي تُطلق نسخة مُعَدَّلة من شيفروليه “Camaro” احتفالًا بمرور 3 عقود على تأسيسها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 03:09 مساءً - تكساس – (د ب أ):

أطلقت شركة هينيسي برفورمانس نسخة معدلة من الأيقونة شيفروليه Camaro، وذلك احتفالا بمرور 30 عاما على تأسيس شركة التعديل.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن الإصدار Exorcist 30th Anniversary Edition القائم على أساس سيارة شيفروليه يقتصر إنتاجه على 100 نسخة فقط، كما تحتوي الرفارف الأمامية على شعارات خاصة مع ملصق بالرقم التسلسلي الخاص بها.

وتنطلق السيارة المعدلة بقوة 1014 حصان/1197 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى بدلا من 659 حصان/881 نيوتن متر للموديل القياسي، وبذلك تتسارع السيارة من الثبات إلى 60 ميل في غضون 1ر2 ثانية بدلا من 5ر3 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 349 كلم/س.

ومن المقرر طرح الإصدار الخاص Exorcist 30th Anniversary Edition في الأسواق بسعر يبدأ من 135 ألف دولارا أمريكيا تقريبا أى ما يعادل 2,160,000 جنيه تقريبًا.