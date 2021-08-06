تراند الفن: كيف نتجاهل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي دون حظرهم أو إلغاء متابعتهم؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 03:09 مساءً - أنت تحب أصدقائك وعائلتك بالتأكيد، لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى معرفة كل ما ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي، فعدد قليل من الثرثارين كفيلون بحيازة انتباهك كاملًا على إنستغرام وفيسبوك وتويتر.

لحسن الحظ، كل من هذه الشبكات الاجتماعية الثلاثة، بالإضافة لتطبيقات المراسلة الفورية مثل واتساب؛ توفر أدوات وقف استقبال الإشعارات لبعض جهات الاتصال، أو على الأقل تقليل عدد منشوراتهم التي تراها. لن يعرفوا أنك تتجاهل تحديثاتهم الأخيرة، لكن صفحة الأخبار لديك ستصبح أهدأ.

كيفية كتم إشعارات الأشخاص على إنستغرام

يقدم الإنستغرام خيار الكتم لأي جهة اتصال لديك. بهذا، لن ترى منشوراتهم. لكنهم لن يعلموا بذلك. يجنبك هذا الإعداد من إحراج إلغاء الصداقة كليًا، ويترك لك مجالًا للوصول إليهم.

حاليًا، تقتصر هذه الخاصية على تطبيقات أندرويد و iOS وليس على موقع إنستغرام على الإنترنت، لذلك إذا كنت متصلًا بالإنترنت ستحتاج لاتخاذ خطوات جدية أكثر مثل حظر أو إلغاء متابعة جهة اتصال مزعجة، كل ما عليك فعله هو النقر على صورتهم الشخصية، وانتقاء الخيار المناسب من القائمة المنسدلة.

بالنسبة لكتم الإشعارات، توجد طريقتان: من المنشورات أو من الملف الشخصي. إذا صادفت منشورًا تفضل ألا تراه، انقر على النقاط الثلاث في أعلى يمين المنشور، واختر إخفاء، ذلك سيضع منشورات هذا الشخص في آخر قائمة الأحداث لديك، لكن لن يخفي منشوراته كليًا. لفعل ذلك، انقر خيار الكتم من النص الذي يظهر مكان المنشور الذي أخفيته. يمكنك تحديد مدى شمولية هذا الخيار، عن طريق اختيار كتم المنشورات، أو اختيار كتم المنشورات والقصص.

إذا كانت لديك جهة اتصال مزعجة، يمكنك الدخول لملفه الشخصي، والنقر على القائمة المنسدلة تحت السيرة الذاتية: قائمة المتابعة، ومنها اختر الكتم، واستخدم مفاتيح التبديل لكتم منشوراته والقصص أو كليهما.

إذا أردت كتم القصص الفردية وليس المنشورات ستتبع خطوات مختلفة قليلًا، اضغط باستمرار على شارة القصة أعلى صفحة الأخبار، ثم اختر كتم. سيستغل إنستغرام هذه الفرصة ليسأل إذا كنت ترغب بكتم منشوراتهم أيضًا. أيًا كان خيارك، ستصبح القصة رمادية اللون، وتُزاح إلى آخر القصص التي شوهدت، ولن تظهر أثناء تصفحك للقصص التي لم ترها بعد.

يمكنك أيضًا إلغاء الكتم على إنستغرام بسهولة، إما بالنقر على قائمة المتابعة، أو من ملفهم الشخصي، أوقف مفتاح التبديل، أو اضغط باستمرار على شارة القصة ذات اللون الرمادي لإيجاد خيار إلغاء كتمها.

كيف نتجاهل الأشخاص على فيسبوك؟

يمنحك الفيسبوك في أنظمة أندرويد و iOS وعلى موقع الإنترنت؛ طرقًا للتحكم في ما تراه على صفحة الأخبار الخاصة بك، هذا يشمل خيارات تصفية أشخاص معينين، بدون إلغاء صداقتهم فعليًا، إليك كيفية الاستفادة من هذه الإعدادات.

هل تريد إخفاء منشورات أحد ما مؤقتًا؟ يسمح لك الفيسبوك بذلك، من خلال النقر على النقاط الثلاث في أعلى يمين منشوره، واختيار إخفاء لمدة 30 يوم، وبعد هذه الاستراحة القصيرة، ستظهر منشوراتهم مجددًا في قائمة الأخبار.

الخيار الآخر هو إلغاء متابعة الشخص، يشبه الكتم على الإنستغرام، أي لن تظهر لك منشورات الشخص، لكنه يبقى ضمن قائمة أصدقائك، بإمكانك عرض ملفه الشخصي، ودعوته إلى الأحداث، وإرسال رسائل له وغيرها.

اضغط باستمرار على النقاط الثلاث في أعلى كل منشور لإيجاد خيار إلغاء المتابعة.

يمكنك أيضًا الدخول لصفحته الشخصية وضغط زر الصداقة أو المتابعة الذي يظهر فوق منشوره الأخير، واختر إلغاء المتابعة من القائمة. أيًا كان ما تختاره، لن يتلقى الشخص أي دلالة على أنك اخترت تجاهله مؤقتًا، ويمكنك دائمًا إعادة عرض أخباره في قائمة الأخبار لديك، بالرجوع لملفه الشخصي والنقر على الأصدقاء أو المتابعة، لإعادة متابعته مجددًا، أو بالنقر على أحد منشوراته والبحث عن خيار الإخفاء، وإيقاف تفعيله.

كيف تكتم الإشعارات على تويتر؟

مثل الشبكات الأخرى، يوفر تويتر خدمة الكتم على أنظمة أندرويد و iOS وعلى موقع الإنترنت. لن تظهر التغريدات من الحسابات المكتومة في صفحة اليوميات على تويتر. لكنها ستظهر عند فتح المحادثات، كما أن الردود والإشارات الواردة من جهة الاتصال؛ ستظهر دائمًا كإشعارات.

بخلاف الحظر، لا يغير الكتم عدد متابعيك، ولن يعلم الطرف الآخر إذا تجاهلته.

لكتم أحدهم، ادخل ملفه الشخصي، وانقر النقاط الثلاث في أعلى يمين الصفحة واختر كتم، ستختفي التغريدة بعد ذلك. إذا أردت إلغاء الكتم قم بنفس العملية واختر إلغاء الكتم.

يتيح لك تويتر إمكانية عرض قائمة الأشخاص الذين تجاهلتهم، انقر على القائمة الرئيسية لتويتر (ثلاث خطوط) في أعلى اليسار> الإعدادات والخصوصية> الخصوصية والأمان > الكتم> الحسابات المكتومة. يمكنك من هذه الواجهة، إلغاء كتم أي حساب بالنقر على أيقونة الكتم.

كيفية كتم تطبيقات الرسائل الفورية

إضافةً إلى وسائل التواصل الاجتماعي، سيزعجك بعض الأصدقاء بإخطارات الرسائل الفورية غير المهمة. لإيقافها، تمنحك معظم التطبيقات الرائجة خاصية كتم تنبيهات محادثات معينة.

في تطبيق واتساب يمكنك إيقاف تنبيهات محادثات معينة، بدايةً افتح المحادثة التي تزعجك وذلك بالنسبة لأندرويد، ثم انقر على النقاط الثلاث في أعلى اليمين. أما على iOS اضغط على اسم الشخص أو اسم المجموعة في أعلى الشاشة، وانقر خيار الكتم، واختر إسكات التنبيهات 8 ساعات أو أسبوعًا أو دائمًا.

إذا كنت تفضل الدردشة على مسنجر فيسبوك، يمكنك أيضًا إيقاف الإشعارات. بداية ادخل على أي محادثة في قائمة محادثاتك في أندرويد، وانقر على أيقونة المعلومات أعلى اليمين؛ أيقونة بشكل حرف (i)

في iOS انقر على عنوان المحادثة أعلى الشاشة، واختر كتم، أيقونة بشكل جرس أعلى الشاشة. أخيرًا اختر الفترة الزمنية التي تريدها بين 15 دقيقة حتى 24 ساعة، أو اختر إسكات الإشعارات حتى تعيد تفعيلها يدويًا.

يسمح تطبيق أبل للرسائل فقط في نظام iOS بتعديل إعدادات الرسائل القصيرة. لكتم أي محادثة، ادخلها وانقر اسم الشخص وأيقونة المعلومات ثم فعّل مفتاح إخفاء التنبيهات. لن تتلقى أي تنبيهات من المحادثة إلا إذا أردت ومكنتهم من ذلك.

إذا كنت تستخدم غوغل هانغاوتس، فاعلم أن غوغل توقف هذا التطبيق حاليًا لتبديله بغوغل شات، والذي يمكنك الوصول إليه أيضًا من خلال خاصية الدردشة في جي ميل.

نقلت الشركة كل المحادثات من تطبيق الرسائل إلى التطبيق الجديد، ويمكنك الوصول إليها واستخدامها بتحميل تطبيق غوغل شات الجديد. بداية ادخل تطبيق جي ميل، انقر زر المحادثة، ولإيقاف الإشعارات من جميع حساباتك على كل المنصات، افتح المحادثة التي تريد كتمها، اضغط على اسم الشخص أو المجموعة، استخدم مفاتيح التبديل بجانب الإشعارات للكتم أو لإلغاء الكتم.

بعد كل هذا الكتم، ستتلقى عددًا أقل من الإشعارات المزعجة. إذا كان هاتفك ما يزال مزعجًا جدًا، فعليك أن تعيد النظر في تحديد التنبيهات الفردية التي تتلقاها.

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ترجمة: حلا بوبو

تدقيق: سماح عبد اللطيف

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