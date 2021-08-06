تراند الفن: أسعار الذهب تهبط عالميا بعد ضغوط بسبب الدولار

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 03:09 مساءً - القاهرة – مصراوي:

هبط الذهب الجمعة 6 أغسطس، ليقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأونصة، إذ تعرض لضغوط من الدولار الأقوى في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية لاستقاء مؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسات.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1799.46 دولار للأونصة، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1802.50 دولار.

وبدأت المخاوف حيال الخفض التدريجي للتحفيز، بعد أن قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الشروط لزيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022، وإن الفيدرالي قد يبدأ في تقليص برنامجه لشراء الأصول هذا العام.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الفدرالي إنه يرى احتمالا لخفض السياسة التيسيرية في وقت أقرب مما يتوقع البعض، بالنظر إلى تقدم التعافي الاقتصادي وتحسن سوق العمل.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة اليوم.