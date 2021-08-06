تراند الفن: “العلاقة بين المسجد والسوق” من دروس الهجرة النبوية.. موضوع خطبة الجمعة

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:10 مساءً - أدمن 23 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة
كتب – محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة هو “من دروس الهجرة النبوية “المسجد والسوق والعلاقة بينهما”.
وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.
وأشارت الأوقاف إلى سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، سائلة الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.
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