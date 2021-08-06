تراند الفن: هل يزيد زيت الخروع طول الرموش؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:10 مساءً - زيت الخروع هو زيت نباتي مستخلص من بذور نبات شجرة الخروع، وتُعد الأحماض الدسمة التي يتكون منها زيت الخروع مغذيةً جدًا للبشرة. أفاد الكثير من الناس أن الاستخدام المنتظم لزيت الخروع يساعد على نمو رموش وحواجب أطول وأكثف، فهل هذا صحيح؟

ما فوائد زيت الخروع الصحية؟

يُعرف زيت الخروع بأنه ملين ويؤخذ بواسطة الفم، استخدمه على مدار سنوات أكثر سكان العالم لأغراض كثيرة، منها علاج حب الشباب والالتهابات وتقليل التجاعيد ونمش الشيخوخة (البقع الكبدية).

وهو مركب شائع في الكثير من مستحضرات التجميل، إذ يضيف تأثيرًا مرطبًا دون أن يسبب انسداد المسام أو تهيج البشرة.

كيفية استخدام زيت الخروع للرموش

عليك التحقق من نقاء زيت الخروع الذي تشتريه، لأنه قد يُخلط بزيوت أو مكونات أخرى فيسبب التهيج أو لا يُعطي النتيجة المرجوة.

لزيت الخروع المستخدم في مجال التجميل نوعان، النوع الأول هو زيت الخروع المعصور على البارد، وهو نقي اللون، أما النوع الثاني فهو زيت الخروع الأسود الجامايكي، وهو بني داكن اللون.

اشتهر زيت الخروع الأسود الجامايكي بأنه الخيار المفضل في الكثير من العلاجات التجميلية، لكن لكل من النوعين الخواص ذاتها التي قد تفيد في نمو الرموش.

في اليوم السابق للاستخدام، ضع كمية قليلة من زيت الخروع على منطقة أخرى من الجلد مثل الذراع، للتحقق من مأمونيته وأن البشرة لا تتهيج منه.

أفضل وقت لعلاج الرموش بزيت الخروع هو قبل النوم، وذلك عبر الخطوات التالية:

تحقق من أن الرموش نظيفة وخالية تمامًا من مستحضرات التجميل. اغمس قطعة قطن برفق في كمية قليلة من زيت الخروع. مرر قطعة القطن برفق على طول الخط العلوي من خط الرمش، مع الحرص الشديد على عدم دخول أي قطرة من الزيت داخل العين، لأنه قد يهيج العين بشدة ويجب غسلها بالماء فورًا. اغسل زيت الخروع عن العينين في الصباح بالماء أو بمزيل مستحضرات التجميل.

هل يدعم أي بحث استخدام زيت الخروع لنمو رموش العينين؟

لا توجد أي دراسات علمية تثبت أن زيت الخروع يساعد على نمو رموش العين.

توجد أدلة على أن حمض الريسينوليك قد يساعد على منع تساقط الشعر، وهو مركب كيميائي يشكل نحو 90% من زيت الخروع.

وجدت دراسة أن بروتين البروستاغلاندين D2 (PGD2) موجود بمستويات عالية لدى الرجال الذين يعانون الصلع الذكري، وهو أحد الأسباب التي منعت نمو شعر الخاضعين للدراسة.

وجدت دراسة أخرى أن حمض الريسينوليك قد يساعد على تثبيط (PGD2)، وقد يساعد أيضًا على نمو شعر فروة الرأس مجددًا.

يجب إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة إمكانية استخدام حمض الريسينوليك لعلاج أنواع أخرى من تساقط الشعر.

معلومات مهمة

يجب الحذر عند تطبيق زيت الخروع على الرموش حتى لا يصل إلى العينين، حال حدوث ذلك يجب غسلهما بالماء جيدًا.

عمومًا، يُعد زيت الخروع آمنًا، ومع ذلك قد يعاني البعض حساسيةً تجاهه، لذا يُفضل التحقق من مأمونيته بتطبيقه على مساحة صغيرة من الجلد قبل 24 ساعة من استخدامه.

الخلاصة:

يُعد استخدام زيت الخروع خيارًا طبيعيًا ومقبول السعر لنمو رموش العين، مقارنةً بمستحضرات التجميل باهظة الثمن. وهو سهل الاستخدام وآمن عمومًا، ويمكننا من التمتع برموش أطول وأجمل.

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ترجمة: آية وقاف

تدقيق: لبنى حمزة

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