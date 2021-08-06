تراند الفن: حماس تعلّق على قصف حزب الله لأهداف إسرائيلية

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:10 مساءً - أدمن 4 دقائق مضت عرب وعالم 7 زيارة
(وكالات):
عبرت حركة حماس، اليوم الجمعة، عن “مباركتها ودعمها الكامل” للرد الذي قام به “حزب الله” اللبناني، وقصفه أهدافا تابعة لإسرائيل ردا على استهدافها للأراضي اللبنانية.
وأكدت حماس في بيان صحفي أن “مقاومة الاحتلال والرد على جرائمه وانتهاكاته حق مكفول للشعوب المحتلة والمتعدى عليها”، بحسب ما نقلته “روسيا اليوم”.
وتابع البيان “توجهت حركة حماس بخالص التحية للمقاومة في لبنان وللشعب اللبناني الشقيق، وهي ترد العدوان وتكسر المعادلات التي حاول العدو فرضها، وتثبت معادلة القصف بالقصف والبادئ أظلم”.
وشددت الحركة على أن “المعركة مع هذا العدو وعلى كل الجبهات يجب أن تظل مفتوحة حتى زواله وتحرير المقدسات والأرض العربية والإسلامية من دنس المحتلين الغاصبين”.
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