تراند الفن: سيد رجب ينشر صورة من شبابه: “الذكريات قصصا صامتة”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏31 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة

كتبت- منى الموجي: شارك الفنان سيد رجب، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” بصورة نادرة من أرشيف ذكرياته، في مرحلة الشباب. وكتب رجب في تعليقه على الصورة “تظل الذكريات قصصًا صامتة تركت فينا أثرًا لا يزول”. جدير بالذكر أن الفنان سيد رجب شارك في السباق الرمضاني لهذا العام، بمسلسل “موسى” مع الفنان محمد رمضان، إخراج محمد سلامة، ومسلسل “لعبة نيوتن” بطولة الفنانة منى زكي والفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج، إخراج تامر محسن، ومسلسل “وكل ما نفترق” بطولة الفنانة ريهام حجاج، إخراج كريم العدل ومصطفى أبو سيف.

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