تراند الفن: مصرع شخصين وإصابة ٣ في حادث مروع بطريق الواحات (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب – محمد شعبان: لقي شخصان مصرعهما وأصيب ٣ أخرون في حادث تصادم أتوبيس بترول بسيارة نقل محملة بالخضروات والفاكهة بطريق الواحات البحرية، أمس الخميس. تلقى مدير قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق القاهرة – الواحات البحرية عند الكيلو ١٠٤. وأسفر الحادث عن مصرع “محمد عوض، ٨٤ سنة، وليد عبد الله ٣٥ سنة، وإصابة أمين عوض ٢٣ سنة، وائل السيد ٤٣ سنة، جرجس سليمان ٤٢ سنة”. تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وإيداع المتوفين بمشرحة مستشفى ٦ أكتوبر المركزي. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.