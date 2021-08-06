تراند الفن: نيسان تهدف لرفع مبيعاتها من السيارات الكهربائية إلى 40% بحلول 2030

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:10 مساءً - طوكيو – (د ب أ):

أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات اعتزامها الوصول بحصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة إلى 40% بحلول 2030.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن نيسان ستطرح سيارتها الكهربائية آريا من فئة سيارات الطرق الوعرة خلال 2022 اعتمادا على السيارة الكهربائية طراز ليف والذي طرحت منه الجيل الثاني.

وتعتزم نيسان طرح المزيد من السيارات الكهربائية بعد السيارة آريا.

يأتي ذلك فيما أعلن البيت الأبيض أمس الخميس، أن الحكومة الأمريكية تستهدف الوصول بنسبة السيارات الخالية من الانبعاثات إلى نصف إجمالي مبيعات السيارات اعتبارا من عام 2030.

وتشمل هذه السيارات الخالية من الانبعاثات السيارات الكهربائية وسيارات الهجين والسيارات التي تسير بمحرك هيدروجين.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يعتزم التوقيع على مرسوم في هذا الشأن في وقت لاحق من مساء أمس الخميس.

وأوضح البيت الأبيض أنه بهذا المرسوم سيتم تشديد معايير الاستهلاك والعوادم “لتوفير أموال المستهلكين وخفض معدل التلوث”، ومكافحة التغير المناخي، مشيرا إلى أن وزارة النقل ستشدد لوائح كان جرى تخفيفها إبان فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونوه البيت الأبيض إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تمهد الطريق أمام تخفيض العوادم الضارة بالمناخ من سيارات الركاب بنسبة 60% بحلول عام 2030.