تراند الفن: ما هي أسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة عالميًا..”مدير جنرال موتورز يجيب”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب – محمد جمال:

قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز في إفريقيا والشرق الأوسط، لؤي الشرفاء، أمس الخميس، إن حكومات دول المنطقة تدفع بعجلة التطور والتحول إلى الأمام بقوة وحماس وهو ما تتبناه جنرال موتورز مع تلك الدول للإسراع وترسيخ رؤية الشركة لتحقيق مستقبل خال من الحوادث والانبعاثات والازدحام المروري.

ووفقا لما نشره موقع قناة العربية، أكد الشرفاء أن جنرال موتورز حققت نجاحًا غير مسبوق بفضل نمو الطلب على السيارات وعلى المنتج، حيث بلغ معدل نمو الشرق الأوسط خلال العام الماضي 17%، وشيفروليه وجي إم سي نموا بـ15%، وبلغ معدل النمو في السعودية 70% وفي الإمارات 69%، والكويت 110%.

وأشار الشرفاء، إلى إن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة يعود إلى نقص إنتاج السيارات الجديدة بسبب نقص أشباه الموصلات وهو ما دفع إلى زيادة الأسعار والطلب على السيارات المستعملة، متوقعاً انتهاء أزمة أشباه الموصلات قريباً.

ولفت إلى أن شركته رفعت توقعاته لأرباح العام الجاري 2021، بعد نتائجها الإيجابية في الربع الأول من العام الجاري، لتتراوح من 11.5 إلى 13 مليار دولار في 2021، بدلاً من 10 إلى 11 مليار دولار توقعات ما قبل نتائج الربع الأول من العام الجاري، وسط تفاؤل بسبب زيادة الطلب والإقبال على منتجات الشركة.

ونوه الشرفاء، إن جنرال موتورز رفعت استثماراتها المخصصة للسيارات الكهربائية إلى 35 مليار دولار بحلول 2025، بدلاً من 27 مليار دولار قبل تحقيق نتائج مالية إيجابية.

وألمح الشرفاء، إلى أن ذلك التزام واقعي وليس على مستوى الولايات المتحدة والصين، ونعمل مع حكومات المنطقة لتوفير البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية، مشيرا إلى إطلاق عدة أنواع من سيارات الشركة في المنطقة قريباً.

وتحولت شركة جنرال موتورز إلى الربحية في الربع الثاني من العام الحالي، بقيمة 2.8 مليار دولار مقارنة مع خسارة بأكثر من 800 مليون دولار في الربع الثاني من العام الماضي نتيجة جائحة كورونا.