تراند الفن: ما المقصود برأس المال العامل؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:10 مساءً - يشير مصطلح رأس المال العامل إلى مقدار رأس المال الذي تستخدمه الشركة في عملياتها، ويُعد مؤشرًا جيدًا لتقييم جودة استثمار الشركة لأموالها.

بإمكاننا تعريف رأس المال العامل وفقًا لسياقات متعددة، لكنه يشير عادةً إلى رأس المال الذي تستخدمه الشركة لجني الأرباح.

يُستخدم حساب نسبة العائدات على رأس المال العامل غالبًا بهدف تقييم ربحية الشركة وكفاءة توظيف رأس مالها.

يُحسب رأس المال العامل بواسطة صيغتين:

رأس المال العامل = إجمالي الأصول – المستحقات المتداولة

إذ إن: إجمالي الأصول هو إجمالي القيمة الدفترية للأصول جميعها.

المستحقات المتداولة هي المستحقات الواجب دفعها في غضون عام.

الصيغة الأخرى:

رأس المال العامل = الأصول الثابتة + رأس المال التشغيلي

إذ إن: الأصول الثابتة، المعروفة أيضًا أصول رأس المال، هي الأصول التي تُشترى بهدف الاستخدام طويل الأمد، نظرًا إلى أهميتها في عمليات الشركة، ومنها الممتلكات والمؤسسة والمعدات.

رأس المال التشغيلي هو رأس المال المتاح للعمليات اليومية، ويُحسب بطرح المستحقات المتداولة من الأصول المتداولة.

ملاحظة: يجب اتباع صيغة واحدة فقط وتطبيقها باستمرار، وعدم اللجوء إلى الصيغة الأخرى عند تحليل البيانات أو المقارنات بين المجموعات، إذ تختلف الحسابات بناءً على الصيغة المستخدمة.

عمومًا، الصيغة الأولى هي الأكثر شيوعًا.

مثال:

تسعى ماري لحساب رأس المال العامل لشركة ما، بعد جمعها المعلومات التالية:

البيانات المالية للشركة:

قيمة الأصول المتداولة 100,000$.

قيمة الأصول غير المتداولة 350,000$.

قيمة المستحقات المتداولة 50,000$.

قيمة المستحقات غير المتداولة 125,000$.

اعتمادًا على الصيغة الأولى، حسبت ماري مقدار رأس المال العامل على النحو التالي:

رأس المال العامل = 100,000$ + 350,000$ – 50,000$ = 400,000$

أهمية حساب رأس المال العامل

يوفر هذا الحساب نظرةً دقيقة حول مدى جودة استثمار الشركة أموالها لتوليد الأرباح. ومع أن الرقم يختلف باختلاف الصيغة المستخدمة، فإن الهدف من حسابه لا يتغير.

نادرًا ما يستخدم المحللون الرقم الناتج بحد ذاته، إذ يُستخدم عمومًا مع حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب، لنسبة العائدات على رأس المال العامل.

نسبة العائدات على رأس المال العامل هي نسبة شائعة الاستخدام من قبل المحللين لتقييم مدى ربحية الشركة مقارنةً برأس المال المُستثمَر.

العائدات على رأس المال العامل

تُعرّف نسبة العائِدات على رأس المال العامل بأنها النسبة التي تقيّم ربحية الشركة وكفاءة توظيف رأس مالها، وتُعد من أدق الوسائل لقياس الأرباح، إذ توضح الدخل التشغيلي الناتج لكل دولار من رأس المال المُستثمَر.

تُحسب النسبة وفق الصيغة التالية:

نسبة العائدات على رأس المال العامل = الأرباح دون حساب الفوائد والضرائب / رأس المال العامل

مثال:

في المثال السابق، بلغت قيمة رأس المال العامل للشركة ذاتها: $400,00

بافتراض أن الأرباح قبل حساب فوائد الشركة وضرائبها بلغت 30,000$، فما نسبة العائدات على رأس المال العامل للشركة؟

نسبة العادات على رأس المال العام = 30,000$ / 400,000$ = 0.075 = 7.5%

وفقًا لذلك، تحقق الشركة ربحًا قدره 7.5 سنتات مقابل كل دولار من رأس المال المُستثمر.

اقرأ أيضًا:

ما هي أهم خصائص النظام الرأسمالي؟

ما هو رأس المال ؟

ترجمة: ذو الفقار مقديد

تدقيق: آية فحماوي

المصدر