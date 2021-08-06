تراند الفن: 8 أخطاء تجنب القيام بها أثناء اتباع الريجيم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 12:09 مساءً - كتبت-شيماء مرسي

قد يبدو فقدان الوزن صعبًا للغاية، وتشعر أحيانًا أنك تفعل كل شيء بشكل صحيح، ولكنك ما زلت لا تحصل على نتائج.

فيما يلي 8 أخطاء شائعة يرتكبها الأشخاص أثناء الريجيم، وفق ما ذكر موقع “healthline”.

1- التركيز فقط على مقياس الوزن:

يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على مقياس الوزن، بما في ذلك تقلبات السوائل وزيادة كتلة العضلات ووزن الطعام غير المهضوم، ولكن قد تفقد دهون الجسم حتى لو لم تتغير قراءة المقياس كثيرًا.

2- تناول سعرات حرارية كثيرة جدًا أو قليلة جدًا:

يمكن أن يمنعك استهلاك الكثير من السعرات الحرارية من فقدان الوزن، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تجعلك السعرات الحرارية القليلة جدًا تشعر بالجوع الشديد وتقليل التمثيل الغذائي وكتلة العضلات.

3- عدم ممارسة الرياضة أو ممارسة الرياضة أكثر من اللازم:

يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى فقدان كتلة العضلات وانخفاض التمثيل الغذائي، ومن ناحية أخرى، فإن الإفراط في ممارسة الرياضة ليس صحيًا ولا فعالًا، وقد يؤدي إلى إجهاد شديد.

4- عدم رفع الأثقال:

يمكن أن تساعد تمارين رفع الأثقال أو المقاومة على زيادة معدل الأيض وزيادة كتلة العضلات وتعزيز فقدان الدهون، بما في ذلك دهون البطن.

5- عدم تناول ما يكفي من البروتين:

يساعد تناول البروتين العالي في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء وزيادة معدل الأيض.

6- عدم تناول ما يكفي من الألياف:

يمكن أن يساعد تناول ما يكفي من الألياف في تقليل الشهية عن طريق الشعور بالشبع بحيث تأكل أقل، وقد يساعدك أيضًا على امتصاص سعرات حرارية أقل من الأطعمة الأخرى.

7- كثرة الأكل، حتى لو لم تكن جائعًا:

تناول الطعام في كثير من الأحيان يمكن أن يضر بجهودك في إنقاص الوزن، وللحصول على أفضل النتائج، من المهم أن تأكل فقط عندما تكون جائعًا.

8- المشروبات المحلاة بالسكر:

إذا توقفت عن تناول المشروبات المحلاة بالسكر وواصلت شرب عصير الفاكهة، فأنت لا تزال تحصل على الكثير من السكر ومن المرجح أن تحصل على سعرات حرارية أكثر بشكل عام.