تراند الفن: اليوم.. لابورتا يكشف تفاصيل رحيل ميسي في مؤتمر صحفي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 12:09 مساءً - د ب أ:

من المتوقع أن يكشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن تفاصيل رحيل نجم الفريق ليونيل ميسي المفاجئ عن الفريق من خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) .

وكشف النادي الكتالوني مساء أمس الخميس أن ميسي /34 عاما/ ، الذي انتهى عقده مع النادي ، سيرحل عن النادي بعد أكثر من عقدين في صفوف الفريق ، وذلك بعد أن توصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد العقد لكنهما لم يستطيعا توقيعه رسميا بسبب القواعد واللوائح المالية لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا) .

ومن المقرر أن يخاطب لابورتا وسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم الجمعة ، بعد ساعات قليلة مضطربة في تاريخ النادي الحديث ، بدأت ببيان على موقع النادي الرسمي بالانترنت.

وذكر بيان برشلونة على موقعه أمس : “رغم توصل نادي برشلونة وليونيل ميسي إلى اتفاق والنية الواضحة لكل من الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم ، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية (لوائح الدوري الإسباني) “.

وأوضح البيان : “نتيجة لهذا الموقف ، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة. يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية”.

وأضاف “يعرب نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته في رفع مكانة النادي ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والاحترافية”.

وتردد أن ميسي وافق على خفض راتبه بنسبة 50 % للبقاء مع النادي المثقل بالديون ، وكانت هناك آمال كبيرة لدى الطرفين بإمكانية التوصل لاتفاق والتغلب على سقف رواتب لاعبي الدوري الإسباني حتى جاء إعلان برشلونة أمس كالقنبلة.

ويأتي هذا بعد عام واحد من إبلاغ ميسي لبرشلونة في صيف العام الماضي برغبته في الرحيل عن النادي ، معتقدا أنه قادر على القيام بذلك في صفقة انتقال حر ، لكنه لم يتمكن من القيام بذلك ، بعدما تبين وجود شرط جزائي في عقده ، الذي انتهى في يونيو الماضي ، بقيمة 700 مليون يورو (828 مليون دولار) ، يتعين على النادي الراغب في شرائه دفعها إذا أراد اللاعب الرحيل خلال السنة الأخيرة من هذا العقد.

وارتبط اسم ميسي بإمكانية الرحيل لعدد من الأندية منها مانشستر سيتي الإنجليزي الذي أعلن أمس الخميس عن استكماله صفقة شراء اللاعب الإنجليزي الدولي جاك جريليش صانع ألعاب فريق أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه استرليني (139 مليون دولار) . ومن بين هذه الأندية أيضا ، برز اسم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما ارتبط اسم ميسي بإمكانية الانتقال لأحد أندية الدوري الأمريكي للمحترفين أو العودة إلى ناديه القديم نيويلز أولد بويز الأرجنتيني وسط هذا الجدل الدار حاليا بشأن مستقبله.

والتحق ميسي بنادي برشلونة في عام 2000 عندما كان في الثالثة عشرة من عمره ، وتدرج سريعا عبر صفوف الناشئين بالنادي ، قبل أن يسجل أول ظهور له كبديل في وقت متأخر من مباراة برشلونة أمام جاره إسبانيول ، وكان ذلك في تشرين أول/أكتوبر 2004 عندما كانفي السابعة عشرة من عمره ليثبت بعد ذلك وجوده في الملاعب كأحد أبرز وأفضل اللاعبين في جيله.

وحفلت مسيرة ميسي مع برشلونة بالعديد من الألقاب والإنجازات ، وخاض اللاعب مع الفريق 778 مباراة أحرز خلالها 672 هدفا مذهلا ، ولعب دورا بارزا في التتويج بـ35 لقبا منها عشرة ألقاب بالدوري الإسباني ، وأربعة ألقاب بدوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب في كأس ملك إسبانيا وثلاثة ألقاب بكأس العالم للأندية وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي وثمانية في كأس السوبر الإسباني.

كما ساهمت إنجازات وبطولات ميسي في فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات بفارق مرة عن منافسه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو.