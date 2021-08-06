تراند الفن: أمريكا تستهدف الوصول بالسيارات الكهربائية إلى نصف المبيعات في 2030

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 12:09 مساءً - واشنطن – (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض أمس الخميس، أن الحكومة الأمريكية تستهدف الوصول بنسبة السيارات الخالية من الانبعاثات إلى نصف إجمالي مبيعات السيارات اعتبارا من عام 2030.

وتشمل هذه السيارات الخالية من الانبعاثات السيارات الكهربائية وسيارات الهجين والسيارات التي تسير بمحرك هيدروجين.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يعتزم التوقيع على مرسوم في هذا الشأن في وقت لاحق من مساء أمس الخميس.

وأوضح البيت الأبيض أنه بهذا المرسوم سيتم تشديد معايير الاستهلاك والعوادم “لتوفير أموال المستهلكين وخفض معدل التلوث”، ومكافحة التغير المناخي، مشيرا إلى أن وزارة النقل ستشدد لوائح كان جرى تخفيفها إبان فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونوه البيت الأبيض إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تمهد الطريق أمام تخفيض العوادم الضارة بالمناخ من سيارات الركاب بنسبة 60% بحلول عام 2030.

ووزع البيت الأبيض بيانا مشتركا لشركات فورد وجنرال موتورز وستلانتيس، أعربت فيه عن أملها في وصول نسبة السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 إلى ما يتراوح بين 40% إلى 50% من إجمالي المبيعات.

كما أعلنت شركات بي إم دبليو وفورد وهوندا وفولفو وفولكس فاجن تأييدها لمبادرة الحكومة، في معرض حديث هذه الشركات عن الأهداف الحالية لولاية كاليفورنيا.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم إقرار حزمة البنية التحتية بأغلبية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتشمل هذه الحزمة 5ر7 مليار دولار لدعم بناء محطات شحن السيارات الكهربائية فضلا عن تخصيص 5ر2 مليار دولار أخرى للحافلات الكهربائية.