تراند الفن: لابورتا عن رحيل ميسي: برشلونة فوق كل شيء

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 12:09 مساءً - كتب- عمر قورة:

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، تفاصيل الرحيل المفاجئ للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة.

وكان برشلونة أعلن مساء أمس الخميس رحيل ميسي بعد انهيار محادثات تجديد التعاقد مع اللاعب بسبب “عقبات مالية وهيكلية” من جانب رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا”.

وقال لابورتا: “سأشرح الأمر بالتفصيل، من أجل تسجيل عقد ميسي دون الإضرار بقانون “اللعب المالي النظيف”، كان على برشلونة الاتفاق على عقد من شأنه أن يؤثر على النادي سلبيا لمدة 50 عاما من حيث حقوق البث التلفزيوني”.

وأضاف: “لست على استعداد لرهن حقوق النادي لأي شخص، لدينا مؤسسة فوق اللاعبين والمدربين وكل شيء، حتى أفضل لاعب في العالم. سنكون دائما ممتنين له”.

وتابع: “كان على رابطة الليجا أن تكون أكثر مرونة ويصنعون جوانب مختلفة متوافقة تؤثر على الطرفين، أفضل لاعب في العالم لديه مقترحات أخرى وقد حان الوقت الذي يتعين عليك فيه الوقوف وترك المشاعر جانبا”.

وأكمل: “ميسي يستحق كل شيء، فهو رجل أظهر تقديره لبرشلونة واستعداده للبقاء. أنا حزين، لكنني مقتنع بأنني فعلت الأفضل لنادي برشلونة”.

وأوضح: “ميسي ترك إرثًا ممتازًا، لقد كان أنجح لاعب في تاريخ النادي، لقد ترك بصمة رائعة في تاريخ برشلونة، الأفضل حتى الآن. أتمنى أن نتمكن من التغلب عليه، والآن عصر جديد يبدأ هناك ما قبل ليو وبعده، لقد كان ليو مرجعًا وترك العديد من الصور للتاريخ، ما لدينا تجاهه هو امتنان أبدي”.

وواصل: “عندما أبرمنا عقدًا مدته خمس سنوات، اعتقدنا أنه يمكننا التجديد لميسي، دعونا نلقي نظرة خاطفة على الليجا التي يمكن أن تدخل، انتهى هذا الوضع إلى العنان. صحيح أننا سنحصل على المال، لكننا نعتقد أن رهن حقوق التلفزيون لمدة نصف قرن ليس في مصلحة الكيان، برشلونة فوق كل شيء “.

وأكد: “قاعدة 4 إلى 1 هي التي تحكم الحد الأقصى للرواتب، للحصول على 25 مليون يورو كان يجب أن نقلص 100 مليون يورو، كان هناك كثير من اللاعبين، تعمل إدارة الرياضة على خفض كتلة الرواتب، بعض اللاعبين قبلوا والبعض الآخر رفض، لكن الأمر ليس بهذه السهولة مع آخرين”.

وأوضح: “سقف الرواتب كان عاليا للغاية ووصل إلى 110% مقارنة بالمداخيل وهذا ما أثر علينا، سقف الرواتب كان مناسبا لكل من سيرجيو أجويرو وممفيس ديباي وإيمرسون لأنهم قبلوا بعض الشروط، ولا يمكن مقارنة قدوم لاعب من هؤلاء اللاعبين بتسجيل عقد ميسي”.