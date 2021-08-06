تراند الفن: البترول: توفير كميات غير مسبوقة من الغاز لمحطات الكهرباء تزامنا مع الموجة الحارة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏13 دقيقة مضت اقتصاد 10 زيارة

كتب – مصطفى عيد: أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن استهلاك الغاز الطبيعي والوقود اللازم لمحطات الكهرباء سجل أعلى معدلاته خلال اليومين الماضيين بصورة قياسية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وأوضحت أن قطاع البترول وفر كامل هذه الكميات غير المسبوقة والتي بلغت نحو ٥٢١٠ مليون قدم مكعب غاز مكافيء يوميا بزيادة نسبتها ١١٨٪ عن الاحتياجات المخططة لتلك الفترة مع الالتزام بالتأمين الكامل لباقي احتياجات القطاعات المستهلكة كالقطاعات الصناعية والبتروكيماويات والمنازل وتموين السيارات بالغاز إلى جانب الاستمرار في تصدير تعاقدات شحنات الغاز . وتمثل الكميات الحالية التي تم استهلاكها من الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء والبالغة ٤٦٧٠ مليون قدم مكعب غاز يوميا نحو ٦٧٪ من استهلاك الغاز محليا بالاضافة الى توفير اكثر من ١٣ الف طن مازوت لاستكمال احتياجات محطات الكهرباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.