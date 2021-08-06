تراند الفن: ​ “شديد الحرارة والرطوبة”.. “الأرصاد” تعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 09:13 صباحاً - كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، خلال اليوم وغدًا الموافقين 6 و7 أغسطس.

وأوضحت الهيئة في تقريرها لطقس الأسبوع المقبل، أنه اعتبارًا من الأحد 8 أغسطس، وحتى 11 أغسطس، ستشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح من 2: 3 درجات مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع الرطوبة يزيد من الشعور بدرجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات مئوية، فيما تسود شبورة مائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وفيما يتعلق بنشاط الرياح، أكدت الهيئة أن هناك نشاطا للرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وذكرت الهيئة أن يوم الجمعة 6 أغسطس سيشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة (70% تقريبا)، بينما يشهد يوم السبت 8 أغسطس 2021 أمطارا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وإلى بيان برجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل على النحو التالي: