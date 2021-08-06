تراند الفن: جيانا فاروق تقترب من حصد ميدالية في منافسات الكاراتيه بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 09:13 صباحاً - أدمن ‏41 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 14 زيارة

طوكيو – أ ش أ: حققت لاعبة الكاراتيه المصرية جيانا فاروق، الانتصار الثاني على التوالي، في دور المجموعات لمنافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك على اللاعبة الأوكرانية أنيتا سيروجينا. وفازت جيانا فاروق على اللاعبة الأوكرانية بنتيجة 2-1، صباح اليوم /الجمعة/، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لمنافسات الكاراتيه “كوميتيه” وزن 61 كيلوجراما، لتقترب البطلة المصرية من الحصول على ميدالية في أولمبياد طوكيو. وكانت جيانا فاروق قد بدأت مبارياتها في المجموعة الثانية، بالفوز على لاعبة بيرو ألكسندرا فانيسا بنتيجة 2-0، قبل أن تواصل انتصاراتها على اللاعبة الأوكرانية أنيتا، فيما يتبقى لها مواجهتين فقط في دور المجموعات، ويكفيها الفوز في لقاء وحيد من أجل التأهل للدور نصف النهائي، وبالتالي ضمان الحصول على ميدالية أولمبية.​

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