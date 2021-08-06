تراند الفن: 8 نصائح يجب اتباعها إذا استخدمت الحمامات العامة لتجنب العدوى والفيروسات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 09:13 صباحاً - كتبت-شيماء مرسي

الحمامات العامة من أكثر الأماكن عرضة لانتقال الجراثيم والعدوى والفيروسات، خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا، ولكن بالرغم من ذلك يضطر الكثير من الأشخاص استخدامها أثناء تواجدهم خارج المنزل.

وفيما يلي 8 نصائح يجب اتباعها عند استخدام الحمامات العامة لتجنب العدوى والفيروسات، وفق ما ذكر موقع “aarp”.

– ارتداء الكمامة والتأكد أن الحمام جيد التهوية.

– من الضروري الاحتفاظ بالمناديل المبللة المضادة للبكتيريا أو الجل في حقيبة اليد، لاستخدامها قبل الخروج من الحمام.

– من الأفضل رش مقعد المرحاض بمطهر يحتوي على الكحول الإيثيلي والانتظار لبضع دقائق.

– تجنب لمس مقابض الأبواب بيديك، نظرا لأنه من خلالها يمكن انتقال الفيروسات بسهولة.

– من الأفضل لمس الحنفية بمناديل ورقية للحماية من انتشار الجراثيم إلى اليدين.

– تجنب استخدام مجففات الهواء الساخن، نظرا لأنها تطلق الكثير من الفيروسات والبكتيريا من هواء الحمام مباشرة على يديك، ومن الأفضل بدلاً من ذلك، اختيار منشفة ورقية يمكن التخلص منها.

– يجب عند الضغط على زر “السيفون” أن يكون غطاء الحمام مغلقا، مع ضرورة عدم ملامسته باليد.

-يجب تنظيف مقعد الحمام جيدا قبل الجلوس عليه.