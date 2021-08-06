تراند الفن: ميدالية جديدة لمصر.. جيانا فاروق إلى نصف نهائي الكاراتيه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 08:14 صباحاً - كتب- عمر قورة:

وصلت جيانا فاروق إلى نصف نهائي منافسات الكاراتيه وزن 61 كجم في أولمبياد طوكيو 2020 لتضمن الحصول على ميدالية جديدة لمصر في الأولمبياد.

وفازت جيانا على المغربية ابتسام ساديني بنتيجة (5-0) في عدد النقاط في الجولة الثالثة من دور المجموعات، لتحقق تأهلا تاريخيا إلى الدور نصف النهائي.

وستلعب جيانا مباراة نصف النهائي أمام جوفانا بريكوفيتش بطلة صربيا.

الفوز سينقل جيانا فاروق للمنافسة على الذهبية أو تحقيق الفضية، بينما الخسارة تضمن لها الميدالية البرونزية.

وفازت النجمة المصرية في بداية مشوارها في منافسات الكاراتيه لوزن 61 كجم على نظيرتها البيروفية ألكسندرا جراندي بنتيجة (2-0)، قبل أن تفوز على بطلة أوكرانيا أنيتا سيروجينا بنتيجة (2-1).

يُذكر أن الميدالية التي ستحصدها جيانا ستكون الرابعة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعدما حصد أبطال مصر في التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى وبطل مصر في المصارعة الرومانية محمد إبراهيم “كيشو” الميدالية البرونزية.