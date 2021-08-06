تراند الفن: الهند: تسجيل 44 ألفًا و643 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 08:14 صباحاً - أدمن 3 دقائق مضت عرب وعالم 4 زيارة
نيودلهي – أ ش أ:
أعلنت الهند اليوم الجمعة تسجيل 44 ألفا و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى 31 مليونا و856 ألفا و757 حالة.
وذكرت شبكة (إن دي تي في) الهندية أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 464 وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليصبح إجمالي أعداد الوفيات في البلاد 426 ألفا و725 حالة.
وأضافت الشبكة أن حصيلة الإصابات اليومية المشار إليها تمثل زيادة بنسبة 4% عن الإصابات التي تم تسجيلها أمس الخميس.
يذكر أن ولاية “كيرالا” الهندية تمثل بؤرة انتشار الفيروس في البلاد، حيث سجلت وحدها 22 ألفا و40 إصابة، فضلا عن 117 وفاة.
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