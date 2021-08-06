تراند الفن: حدث ليلاً| الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. قيس سعيد: لا مجال لأي حوار مسرطن

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:13 صباحاً - شهدت ليلة الخميس-الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا، مضيفة: “الموجة الحارة مستمرة حتى السبت المقبل ودرجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية”.

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قيس سعيد: لا مجال لأي حوار مسرطن ولا رجوع الى الوراء

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس إنه لن يكون هناك مجال للدخول في “حوار مسرطن” أو الرجوع الى الوراء بعد ساعات من دعوة الحزب الأكبر في البرلمان، حركة النهضة الإسلامية، إلى حوار وطني.

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الخارجية الأمريكية: على إيران أن تغتنم فرصة السعي للحلول الدبلوماسية

حثت الولايات المتحدة، الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، على العودة إلى المحادثات النووية، بهدف دفع البلدين لاستئناف الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، مكررة موقفها من أن نافذة الدبلوماسية لن تظل مفتوحة للأبد.

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استقالة وزيري المالية والصحة في جنوب أفريقيا

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الخميس استقالة وزير المالية تيتو مبويني.

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بايدن يصف مقتحمي الكونجرس في يناير الماضي بـ”المتطرفين والإرهابيين”

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، العناصر التي اقتحمت مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في 6 يناير الماضي بأنهم “غوغاء من المتطرفين والإرهابيين”.

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السفير الروسي بالقاهرة: ملف سد النهضة يجب حله على طاولة المفاوضات

قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن روسيا ومصر تسعيان لتطوير علاقتهما مع كافة دول العالم بما فيها إثيوبيا، معقباً: “نسعى لتطوير التعاون الاقتصادي والعسكري لأننا في الفترة الأخيرة استمعنا لتعليقات خاصة بااتفاق التعاون العسكريبين روسيا وإثيوبيا، ولكن العلاقات بين روسيا ومصر أكبر من العلاقات مع إثيوبيا خاصة في المجال العسكري”.

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السفير الروسي بالقاهرة: اتفاقية التعاون العسكري بين روسيا وإثيوبيا “روتينية”

قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن روسيا تقوم بعمل نشاط دولي كبير في الساحة الدولية، حيث تتحدث مع الشركاء الدوليين بشكل مستمر.

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موسكو: تصريحات بايدن حول الاقتصاد الروسي تستند إلى استنتاجات خاطئة

نفت موسكو صحة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن “مشاكل يمر بها الاقتصاد الروسي”، وقالت إن “هذا الكلام يستند إلى استنتاجات خاطئة”.

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قيس سعيد: لا مجال للمس بقوت التونسيين.. ولن يتم المساس بالحقوق والحريات

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، التأكيد على أنه لا مجال للمس بـ”قوت” التونسيين، مشددا على محاسبة كل من يحاول العبث “بقوت” المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات.

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أول تعليق من “شمال القاهرة” للكهرباء بشأن انفجارات محولات المرج

قال مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن ما تم تداوله من مقاطع فيديو بشأن انفجار عدد من محولات الكهرباء من خلال صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” شهدتها بعض المناطق بالمرج شرق القاهرة بسبب قيام المواطنين بتلك المناطق بوجه خاص، بالحصول على التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة.

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مدير المتحف المصري الكبير يكشف تفاصيل نقل مركب الشمس

أكد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، أن نقل مركب الشمس، من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصري الكبير بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي سيتم في مراسم رفيعة المستوى ابتداء من الساعة 6 مساء يوم الجمعة، وحتى صباح السبت.

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قيمتها 5800 دولار.. الخارجية الأمريكية تحقق في اختفاء زجاجة “ويسكي”

تحقق وزارة الخارجية الأمريكية في اختفاء زجاجة ويسكي يابانية بقيمة 5800 دولار تم إهداؤها لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وفقًا لوثيقة من وزارة الخارجية في السجل الفيدرالي الحكومي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن”.

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رئيس تونس: لم يعتقل أحد بسبب رأيه ولن نتحاور إلا مع الصادقين

صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه لن يكون هناك حوار، إلا مع من وصفهم بـ “الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب”.

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“نتفهم قلق مصر”.. سفير موسكو: مستعدون لبذل الجهود لحل قضية سد النهضة

أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو استعداد موسكو لبذل الجهود للتوصل إلى حل لقضية سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن بلاده تتفهم جيدا القلق الشديد “لأصدقائها المصريين” حول سد النهضة.

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التعليم العالي: تنسيق القبول للالتحاق بالجامعات الأهلية إلكترونيًا

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، حول تنسيق القبول لطلاب الجامعات الأهلية (العلمين الدولية، الجلالة، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة).

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تسلا تدفع مليون دولار لعامل أسود بسبب إهانة عنصرية

دفعت شركة تسلا أكثر من مليون دولار لموظف أسود سابق فاز بحكم يفيد بأن الشركة لم تمنع المشرفين عليه من وصفه بـ”الأسود” في مصنع شمال كاليفورنيا تابع لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

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اليونان تواصل مكافحة حرائق الغابات وقطع الكهرباء عن مناطق بشمال أثينا

يواصل رجال الإطفاء في اليونان جهودهم لاحتواء حرائق الغابات التي تشهدها البلاد حاليا ، فيما أغلقت شركة الكهرباء موزعا كبيرا فى بلدية كرينيري التي تقع على مسافة 25 كيلومترا شمال العاصمة أثينا والتي تم إخلاءها كاجراء وقائي .

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الجريدة الرسمية تنشر قرار إجازة رأس السنة الهجرية الخميس المقبل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1828 لسن 2021، بأن يكون يوم الخميس، الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة رأس السنة الهجرية.

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قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع ممثلي الجيشين اللبناني والإسرائيلي لبحث الانتهاكات الأخيرة

ترأس رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول اليوم اجتماعاً ثلاثياً مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة بلبنان.

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أسامة ربيع: الانتهاء من تطوير بحيرة المنزلة العام المقبل

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكات تمثل أهمية كبيرة لمصر في عملية التحديث التي تشهدها قناة السويس، مشبرًا إلى أن الكراكات نعمل على تعميق مجرى الملاحي لتطوير قدراته لاستيعاب السفن العملاقة.

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وزيرا خارجية السعودية وإيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لوجي دي مايو، القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

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