تراند الفن: “افريقية النواب” تدين هجوم “داعش” الإرهابى بالنيجر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:13 صباحاً - كتب- نشأت علي:
أدان النائب رزق جالي نصر الله وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش في منطقة تورودي، جنوب غرب النيجر، والقريبة من بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل 15 جنديًا وجرح 7، إضافة لفقدان 6 آخرين.
وطالب “جالي”، في بيان الخميس، من المجتمع الدولي بصفة عامة والأمم المتحدة بصفة خاصة إدراج جميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية على قوائم الإرهاب لإنقاذ العالم من ظاهرة الإرهاب التي باتت تمثل خطرًا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين مشيرًا إلى أن قوات الدفاع النيجيرية وقعت في كمين نصبه تنظيم داعش الإرهابي والجنود الذين حاولوا إخلاء الجرحى أصيبوا لاحقًا جراء عبوة ناسفة يدوية الصنع.
كما طالب من الدولة الإفريقية، مساندة ودعم دولة النيجر لتخطى الآثار السلبية لهذا الحادث الإرهابي، معربًا عن ثقته فى قدرة دولة النيجر على مواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.
يذكر أن منطقة تورودي تقع ضمن المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والتى تعد مسرحًا منذ سنوات لعمليات دامية تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.
وكان قُتل 15 جنديًا من النيجر و«فقد أثر» ستة آخرين إثر هجوم “إرهابي” في منطقة تورودي (جنوب غرب) القريبة من بوركينا فاسو، على ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية في بيان لها
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