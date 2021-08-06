تراند الفن: مروة ناجي تستعد لطرح “كيدهن عظيم” على “يوتيوب”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:13 صباحاً - كتبت- منى الموجي: تستعد الفنانة مروة ناجي، لطرح فيديو كليب أحدث أغانيها “كيدهن عظيم”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”. “كيدهن عظيم” من كلمات محمود القباني وألحان محمد صبري وتوزيع جمال فتحى ومن إخراج محمد عواد، واستغرق تصويره 22 ساعة في منطقة المقطم. وكشفت مروة مؤخرا الملصق الدعائي الخاص بالأغنية “كيدهن عظيم”، بالتزامن مع طرح البرومو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى، انتهت الفنانة مروة ناجي من عرض مسرحية “ألمظ وسي عبده” بمدينة الإسكندرية، والتي استمر عرضها 15 ليلة متتالية على مسرح محمد عبد الوهاب. مسرحية “ألمظ وسي عبده” بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، طارق راغب، محمد عمر، عماد عبدالمجيد، محمد الخيام، صابر عبدالله، محمد طلبة، نورهان صالح، محمد هلال، والطفلة ملك مازن، بالمشاركة الصوتية والسينمائية لـ”سيدة المسرح العربي” الفنانة الكبيرة سميحة أيوب . “ألمظ وسي عبده” من تأليف وأشعار د.مصطفى سليم وإخراج مازن الغرباوي.‏

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