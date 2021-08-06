تراند الفن: اليوم.. مريم طاحون تلتقي مع نجوم أوبرا القاهرة جمهور الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 06:12 صباحاً - كتبت- منى الموجي:

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، حفلا بمسرح سيد درويش بمشاركة الفنانة الشابة مريم طاحون التي تعد أصغر مغنية مصرية في أوبرا فيينا بالنمسا وأوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدى، عازف البيانو جريج مارتن ويصاحبهما تابلوهات استعراضية لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم كريمة بدير ومن إخراج حازم طايل، وذلك في الثامنة مساء اليوم الجمعة 6 أغسطس .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أغاني ديزني والمسرحيات الغنائية العالمية، منها شبح الأوبرا، الطرق، بإمكاني الرقص طوال الليل، خذني إلى القمر، تاريخ الحب، النجوم، عالم جديد كليا، لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش، ماري بوبينز تطعم الطيور، دعه يمضي، هركليز يمضي في الأفق، وقت خاص بنا، انعكاس مولان، إني أرى الضوء، ريبونزل وغيرها.

يشارك في الحفل: إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، منى رفلة، وليد كريم، چولي فيظى، مصطفى محمد، جيهان فايد، عماد عادل، جاكلين رفيق، عمرو مدحت، داليا فاروق، إلهامي آمين، إنجي محسن، عزت غانم، أسامة علي، نورستا المرغني، برهان الدين فاروق، إبراهيم ناجي، ليلى إبراهيم، تامر توفيق، سلمى الجبالي، أسامة جمال ونسرين رشدي .

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك نجومها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .