تراند الفن: مشهد مؤثر.. ضياء يبكي قبل نهاية مباراة الترضية في المصارعة.. ومنافسه يواسيه

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 06:12 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت رياضة عربية وعالمية 14 زيارة
لم يتمالك المصارع المصري ضياء جودة مشاعره أثناء مواجهة دور الترضية في المصارعة الرومانية وزن 125 كجم ضد اللاعب الصيني زيوي دينج.
جودة خسر المباراة بنتيجة (7-2) بعد أن تعادل في الجولة الأولى 1-1 ثم تقدم بنتيجة (2-1) قبل أن يستقبل 6 نقاط متتالية من اللاعب الصيني.
وقبل النهاية بحوالي نصف دقيقة، ترك جودة اللعب لبضع ثوانٍ ليبكي ثم عاد وسط حذر من المصارع الصيني، ليترك اللعب من جديد في أخر خمس ثوان.
وسقط جودة أرضاً بعد انتهاء وقت النزال ليواصل البكاء، لكن المصارع الصيني قام بمواساته وساعده على النهوض في مشهد رياضي مثالي.
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