تراند الفن: الأحد.. علي الهلباوي يقابل جمهور الإسكندرية على مسرح سيد درويش

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 06:12 صباحاً - أدمن ساعتين مضت أخبار الفن والفنانين 15 زيارة
كتبت- منى الموجي:
يلتقي المنشد علي الهلباوي، بجمهور الإسكندرية، في الثامنة من مساء الأحد 8 أغسطس، على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، ليقدم لهم، مجموعة من الابتهالات والقصائد الصوفية.
ويتضمن برنامج الحفل: أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتي، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة.
يُذكر أن علي الهلباوي ابن المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي، بدأ الغناء في عمر 17 عاما مع فرقة “الهلباوي”، ثم انفصل تدريجيا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذي يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والانشاد، قدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.