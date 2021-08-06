تراند الفن: هذه الأغذية تحفز إفراز العرق

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 06:12 صباحاً - د ب أ–

أوصت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، الأشخاص، الذين يعانون من فرط التعرق، بالإقلال من الأغذية، التي تحفز إفراز العرق كالأغذية المحتوية على مادة “البيورين” مثل اللحوم الحمراء والبقوليات ومنتجات الصويا والقشريات والكرنب والسبانخ والهليون.

وأضافت الغرفة أنه ينبغي أيضا الاستغناء عن الأطعمة الحريفة والنيكوتين والكافيين؛ نظرا لأنها تتسبب في زيادة إفرازات العرق.

ولتجنب انبعاث رائحة العرق الكريهة، تنصح الغرفة بإزالة شعر الجسم بانتظام والاستحمام يوميا باستخدام شاي المريمية، الذي يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا.

كما يمكن أيضا استخدام بودرة التلك لما تمتاز به من قدرة على امتصاص الرطوبة.