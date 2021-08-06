تراند الفن: ما مدة الفترة الحادة لفيروس كورونا؟

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 6 أغسطس 2021 06:12 صباحاً - وكالات:

تتشابه العديد من أعراض فيروس كورونا مع أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد وغيرها من الأمراض، لذا فمن الضروري إجراء اختبار للتأكد من الإصابة.

وتلازم بعض الأعراض المرضى مدة محددة، غير إن الفترة الحادة لـ “كوفيد-19” تستمر 18-19 يوما، وذلك وفق ما ذكرت الدكتورة أنتونينا بلوسكاريوفا نائبة مدير العمل السريري في المعهد المركزي للبحوث العلمية في روسيا.

وتقول الدكتورة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، حول الفترة الحادة لعدوى “كوفيد-19”: “تستمر الفترة الحادة لعدوى “كوفيد-19″ من 11 إلى 28 يوما وفي المتوسط 18-19 يوما، ويستمر إطلاق الفيروسات بالمتوسط 11 يوما”.

في حين تستغرق فترة التعافي التام من المرض عدة أشهر، وذلك وفق ما نقل “روسيا اليوم”.

وتشير الدكتورة، إلى أنه يجب في مفهوم “مدة المرض” التمييز بين الفترة الحادة للمرض التي تبدأ من ظهور أعراضه وتنتهي بزوال الأعراض الحادة، وبين فترة النقاهة التي قد تستمر عدة أشهر.

وتضيف، تحدد فترة الشفاء بعد الإصابة بالفيروس التاجي المستجد بشكل أساسي استنادا إلى وجود أمراض أخرى لدى المريض، وعمره وشدة العدوى.